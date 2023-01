OnePlus 11 के साथ भारत में कंपनी सीरीज का एक और स्मार्टफोन OnePlus 11R लॉन्च करने की तैयारी में है। वनप्लस 7 फरवरी को एक लॉन्च इवेंट करने वाला है। इसमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 11 के साथ-साथ OnePlus TV 65 Q2 Pro, OnePlus Keyboard और OnePlus Buds Pro 2 भी पेश किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि OnePlus 11R को भी इस दिन ही लॉन्च किया जाएगा। अब अमेजन लिस्टिंग से यह कन्फर्म हो गया है कि 7 फरवरी को ही OnePlus 11R 5G लॉन्च होगा। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - OnePlus 11R की भारतीय कीमत का खुलासा, दमदार फीचर्स से पैक होगा ये 5G Phone

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon ने आज यानी 25 जनवरी तो सुबह गलती से एक नेटिफिकेशन पुश किया, जिससे भारतीय बाजार में OnePlus 11R की लॉन्चिंग डेट का खुलासा हो गया है। Also Read - OnePlus 11R के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, OnePlus 11 को देगा टक्कर

कई Twitter यूजर ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें अमेजन ऐप से एक नोटिफिकेशन मिला, जिसमें बताया गया है कि कंपनी भारत में 7 फरवरी को शाम 7:30 बजे OnePlus 11R 5G पेश करेगी। कई लोगों ने पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें लॉन्च डेट और समय दिया गया है। Also Read - OnePlus 11 के साथ OnePlus 11R भी 7 फरवरी को होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल

Is OnePlus 11R Also Launching on Feb 7th ?#OnePlus115G #OnePlus11R #OnePlus11 pic.twitter.com/SDwvIFFFvo

— Mr_Techie (@Mr_Techie) January 25, 2023