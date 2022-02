OnePlus 5T में मौजूद फेस अनलॉक फीचर को OnePlus 3 और OnePlus 3T स्मार्टफोंस में भी दिया जा सकता है

इस बात को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है कि आखिर OnePlus के Co-Founder Carl Pei किस समय सीरियस होते हैं, और किस समय वह किसी प्रोडक्ट को लेकर टीज़ कर रहे होते हैं। हालाँकि उन्होंने अपने नए ट्विट से एक बात का हिंट जरुर दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि OnePlus 5T के साथ पेश किये गए Face Unlock फीचर को OnePlus 3 और OnePlus 3T स्मार्टफोंस में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने अभी हाल ही में इस बात की भी घोषणा की है कि वह इस फीचर को OnePlus 5 स्मार्टफोन में भी देने वाली है। Also Read - Google App कुछ OnePlus डिवाइस पर हो रही है क्रैश

यहाँ आप Carl Pei के इस ट्विट को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ने कहा है कि, "OnePlus 3 and 3T users, make yourselves heard"

https://twitter.com/getpeid/status/946428911688323072

OnePlus 5T स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके अलावा आपको बता दी कि इसे OnePlus 5 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के 5 महीने के अन्दर ही पेश कर दिया गया है। हालाँकि दोनों ही स्मार्टफोंस कई मामलों में एक जैसे हैं लेकीन डिसप्ले और कुछ अन्य फीचर्स जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी फेस रिकग्निशन आदि को नए फ्लैगशिप में ही शामिल किया गया है। यह पहले वाले OnePlus 5 स्मार्टफोन में नहीं थे। हालाँकि अगर डिजाईन आदि की चर्चा करें तो इसमें भी कुछ बदलाव जरुर देखने को मिलता है।

OnePlus 5T दो स्टोरेज वेरिएंट– 64GB स्टोरेज वेरिएंट 6GB रैम के साथ, जिसकी कीमत 32,999 रुपए है। वहीं, दूसरा वेरिएंट 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम के साथ आता है, जिसकी कीमत 37,999 रुपए है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो OnePlus 5T में बड़ी 6.01-इंच फुल ऑप्टिक ऐमोलेड डिसप्ले फुल एचडी+ (2160×1080 पिक्सल) रेजोल्यूशन 2.5D कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है। यह स्मार्टफोन 2.45GHz स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा-कोर एसओसी के साथ आता है।