वनप्लस 5T Brooklyn लॉन्च इवेंट की टिकट हुई सोल्ड आउट

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस अपने अपकमिंग स्मार्टफोन वनप्लस 5T को लेकर काफी समय से चर्चा में है। अधिकारिक तौर पर वनप्लस 5T की लॉन्च डेट और लोकेशन के बारे में खुद कंपनी ने मीडिया इनवाइट भेजकर खुलासा किया गया है। इस मीडिया इनवाइट के अनुसार यह स्मार्टफोन 16 नवंबर को Brooklyn, New York में लॉन्च होगा। साथ ही इसका टाइटल "A New View" है।

अक्सर देखा जाता है कि डिवाइस के लॉन्च इवेंट में पत्रकार ही मौजूद होते हैं। जबकि, वनप्लस ने अपने इवेंट में पत्रकारों के अलावा, वनप्लस ब्रांड के फैंस को भी अपने लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनने का मौका दिया है। वनप्लस इस इवेंट के लिए टिकट सेल कर रहा था, जो कि अब सेल आउट हो गईं है। टिकट की कीमत 40 डॉलर (लगभग 2,606 रुपए) है।

वनप्लस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि “A New View” Brooklyn इवेंट की टिकट सेल आउट हो गई है। आप सबके सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद, खासकर उन लोगों का जो इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी।

#ANewView Brooklyn is sold out! Thank you so much for your support, especially for those of you who are travelling to meet us. See you all soon 😎 pic.twitter.com/1kseWN27Eg

— OnePlus (@oneplus) 13 November 2017