OnePlus 5T स्मार्टफोन इंटरनेट पर एक बार फिर से हुआ लीक, कैमरा सैंपल आये सामने

काफी समय से चर्चा में बने हुए OnePlus 5T स्मार्टफोन को हर दिन एक नया लीक सामने आ रहा है, और अब एक नए लीक में यह स्मार्टफोन कुछ हैंड्स-ऑन तस्वीरों में नजर आया है। इसके अलावा इसके कैमरा के कुछ सैंपल भी इंटरनेट पर देखें गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके स्पेक्स के बारे में अब हम सभी भली प्रकार से जान गए हैं कि आखिर यह किन स्पेक्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि पिछले काफी समय से जब भी यह स्मार्टफोन इंटरनेट पर नजर आया है। इसके कुछ न कुछ स्पेक्स बनही नजर आये हैं।

इन लीक हुई हैंड्स-ऑन तस्वीरों में स्मार्टफोन को आगे की ओर से दिखाया गया है। यह तस्वीरें वेइबो के माध्यम से सामने आई हैं। इन तस्वीरों से यह भी सामने आ रहा है कि स्मार्टफोन बेजल-लेस डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह स्मार्टफोन 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले के साथ पेश कर दिया जाए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा हैं। इसके अलावा इसमें होम बटन न होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा सामने आ रहा है कि OnePlus स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद से इस सीरीज में यह फीचर मौजूद है। लेकिन OnePlus 5T स्मार्टफोन में कुछ नया करने को लेकर इसे हटाया जा सकता है।

इसके अलावा एक अन्य तस्वीर में स्मार्टफोन को पूरी तरह से देखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जा रहा है कि स्मार्टफोन में एक रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। जैसा कि इससे पहले भी सामने आ गया है।

इसके अलावा अभी बुधवार को ही कंपनी के Co-Founder Carl Pei में ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जो ऐसा लग रहा है कि इसी स्मार्टफोन से ली गई हों। कार्ल ने अपने ट्विट में लिखा है कि, "Cool photo, must have come from a great camera."

Cool photo, must have come from a great camera 😉 pic.twitter.com/DyiULnyTYN — Carl Pei (@getpeid) October 25, 2017