OnePlus 5T स्मार्टफोन न्यूयॉर्क में होगा लॉन्च

वनप्लस के आने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T को लेकर काफी समय से चर्चा जारी है, जिनके अनुसार कंपनी जल्द ही इस फोन को लॉन्च कर सकती है और अभी तक इसके कई स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी लीक के माध्यम से सामने आ चुके हैं। वहीं अब इस स्मार्टफोन के लॉन्च में जहां कुछ ही​ दिन रह गए हैं , ऐसे में नई रिपोर्ट के अनुसार वनप्लस के नए ट्विट ने इसके लॉन्च से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है।

ट्विटर पर OnePlus 5T के लॉन्च स्थान का खुलासा किया गया है, जिनके अनुसार यह स्मार्टफोन न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित एक इवेंट में लॉन्च होगा। इससे पहले कंपनी ने OnePlus 5 चीन में जून में लॉन्च किया गया था।

Guess which city we’re going to party in for the #OnePlus5T launch! pic.twitter.com/su68h87kQS — OnePlus (@oneplus) November 5, 2017

वनप्लस के ट्विटर पेज पर इवेंट की लोकेशन दी गई है और ​जहां लिखा है, "Guess which city we're going to party in for the #OnePlus5T launch!" इसके साथ ही एक इमेज भी मौजूद है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित West 34th Street और Manhattan में स्थित Broadway की है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्मार्टफोन चीन में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा। अब केवल इंतजार है इसकी लॉन्च तिथि का। इससे पहले सामने आए ट्विट OnePlus 5 को OnePlus 5T के उपर दिखाया गया था और OnePlus 5T को साइन नहीं था जो कि पुष्टि करता है कि आगामी फोन का आकार OnePlus 5 के समान ही होगा।

पिछले दिनों आई लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 5T में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6-इंच का फुल एचडी+ डिसप्ले हो सकता है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 2160×1080पिक्सल होगा। यह स्मार्टफोन 2.4गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 835 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर पेश होगा। जिसमें ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 540 जीपीयू होगा।

OnePlus 5T दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। जिसमें एक वेरिएंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 4के वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता होगा। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और इसकी मदद से फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।