OnePlus 5T स्मार्टफोन से क्लिक की गईं पोर्ट्रेट मोड तस्वीरें इंटरनेट पर हुईं लीक

काफी समय से चर्चा है कि OnePlus अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 5T लॉन्च करने की तैयारी में है। जिसे ​लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि कंपनी ने एक इवेंट के लिए मीडिया इनवाइट भेजना शुरू किया है जो कि 5 नवंबर को चीन में आयोजित होगा और इस इवेंट में OnePlus 5T को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कंपनी ने इस इनवाइट को फेक बताया है। यानि यूजर्स को अभी OnePlus 5T के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। OnePlus 5T के बारे में अभी तक कई जानकारियां व लीक खबरें सामने आ चुकी हैं, वहीं अब इसके नए कैमरा सैंपल भी सामने आए हैं।

OnePlus के को—फाउंडर Carl Pei ने ट्विटर अकाउंट पर OnePlus 5T की घोषणा से पहले इस स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल शेयर किए हैं। खास बात है कि इस बार सामने आए नए कैमरा सैंपल पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किए गए हैं। हालांकि पोस्ट में स्मार्टफोन का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि कैप्शन में "What phone is he taking that photo with?…"।

“What phone is he taking that photo with?…” 😋 pic.twitter.com/PZMIEP1gkv — Carl Pei (@getpeid) October 30, 2017

हालांकि यह पहली बार नहीं है कि आने वाले स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल ​शेयर किए गए हैं। इससे पहले भी Co-Founder Carl Pei ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी स्मार्टफोन से ली गई हों। कार्ल ने अपने ट्विट में लिखा है कि, “Cool photo, must have come from a great camera.”

अभी तक सामने आई जानकारियों और लीक खबरों के अनुसार OnePlus 5T में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ऐज टू ऐज डिसप्ले हो सकता है। यदि लीक खबरों पर नजर डालें तो इस बार कंपनी अपने लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन में ऐज टू ऐज डिसप्ले का उपयोग कर रही है। हालांकि अभी तक इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

वहीं पिछले दिनों इस स्मार्टफोन की हैंड्स-ऑन तस्वीरें भी सामने आई थी। यह तस्वीरें वेइबो के माध्यम से सामने आई थी और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मार्टफोन बेजल-लेस डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह स्मार्टफोन 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले के साथ पेश कर दिया जाए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा हैं। इसके अलावा इसमें होम बटन नजर नहीं आया।