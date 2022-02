OnePlus 5T की कीमत का हुआ खुलासा

वनप्लस के आने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T को लेकर काफी समय से चर्चा जारी है, जिनके अनुसार कंपनी जल्द ही इस फोन को लॉन्च कर सकती है और अभी तक इसके कई स्पेसिफिकेशन और फीचर्स भी लीक के माध्यम से सामने आ चुके हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार OnePlus 5T स्मार्टफोन को कंपनी पहले न्यूयॉर्क में एक इवेंट का आयोजन कर लॉन्च करेगी। हालांकि इसकी लॉन्च तिथि के बारे में कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है किंतु लीक खबरों के अनुसार यह स्मार्टफोन इस महीने कं अंत तक लॉन्च हो सकता है। वहीं अब नई रिपोर्ट में आगामी स्मार्टफोन की कीमत से जुड़ा खुलासा किया गया है। Also Read - OnePlus 10 Pro: पिक्चर्स के बाद स्पेसिफिकेशन्स का भी हुआ खुलासा, 125W फास्ट चार्जिंग और Android 12 के साथ होगा लॉन्च

ibtimes के अनुसार वेइबो पर एक पोस्ट जारी हुआ है जिसमें OnePlus 5T के बारे में कंपनी के सीईओ Pete Lau ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस प्रशंसकों ने कंपनी के सीईओ Pete Lau से वेइबो पर सवाल पूछा था कि आगामी स्मार्टफोन OnePlus 5T को खरीदने के लिए 4,000 yuan (लगभग 603 डॉलर) यानि लगभग 39,000 रुपए पर्याप्त होगा। जिसके जवाब में Lau ने कहा "Enough", जो किस स्पष्ट रूप से संकेत देता है ​कि आने वाले नए स्मार्टफोन की कीमत $600 यानि लगभग 39,000 रुपए तक होने की संभावना है। इसे भी देखें: शाओमी ने लॉन्च किया Mi Note 3 Wu Yifan लिमिटेड एडिशन

हाल ही में आई रिपोर्ट में ट्विटर पर OnePlus 5T के लॉन्च स्थान का खुलासा किया गया था, जिसके अनुसार यह स्मार्टफोन न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित एक इवेंट में लॉन्च होगा। इससे पहले कंपनी ने OnePlus 5 चीन में जून में लॉन्च किया गया था। वनप्लस के ट्विटर पेज पर इवेंट की लोकेशन दी गई है और ​जहां लिखा है, "Guess which city we're going to party in for the #OnePlus5T launch!" इसके साथ ही एक इमेज भी मौजूद है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित West 34th Street और Manhattan में स्थित Broadway की है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्मार्टफोन चीन में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा। इसे भी देखें: BHIM UPI की मदद से Paytm डबल करेगा अपना यूजर बेस

अभी तक सामने आई लीक खबरों और जानकारियों के अनुसार OnePlus 5T में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6-इंच का फुल एचडी+ डिसप्ले हो सकता है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 2160×1080पिक्सल होगा। यह स्मार्टफोन 2.4गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 835 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर पेश होगा। OnePlus 5T दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। जिसमें एक वेरिएंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 4के वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता होगा। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और इसकी मदद से फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।