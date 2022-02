OnePlus 5T भारत में 21 नवंबर से सेल के लिए होगा उपलब्ध

OnePlus 5T की लॉन्च तिथि की आॅफिशियल पुष्टि हो चुकी है जिसके अनुसार यह स्मार्टफोन 16 नवंबर को Brooklyn, New York में आयोजित एक इवेंट के दौरान ग्लोबली लॉन्च होगा। जिसका लाइव इवेंट कंपनी के आॅफिशियल पेज पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने पीवीआर के साथ के साथ बड़ी स्क्रीन पर इवेंट स्ट्रीम के लिए समझौता किया है। भारत में वनप्लस प्रशंसक पीवीआर चाणक्यपुरी, दिल्ली में 16 नवंबर को रात 21.30 पर लाइव इवेंट देख सकते हैं। वहीं यह लाइव इवेंट दिल्ली के अलावा मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद और पुणे में ​कुछ चुनिंदा पीवीआर पर भी स्ट्रीम होगा। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा, 12 5G बैंड सपोर्ट वाले Xiaomi 11 Lite NE पर बंपर डील, 21950 रुपये बचाने का मौका

हालांकि वनप्लस प्रशंसकों को इसे लिए पहले से सीट बुक करानी होगी। बुकिंग की सुविधा BookMyShow के माध्यम से 8 नवंबर को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी। जिसकी शुरूआती कीमत 99 रुपए है। वहीं कंपनी ने OnePlus 5T की भारतीय सेल के बारे में जानकारी दी है, जिसके अनुसार OnePlus 5T अमेजन इंडिया और oneplusstore.in पर 21 नवंबर से शाम 16.30 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा। आॅनलाइन सेल के लिए अलावा कंपनी इस स्मार्टफोन को भारत में आॅफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराएगी। इसे भी देखें: गूगल ने पेश किया नवंबर सिक्योरिटी अपडेट, Pixel 2 XL में आ रही समस्या का होगा समाधान Also Read - 12GB RAM, 256GB तक स्टोरेज, 50MP कैमरे वाले OnePlus के फोन पर धांसू ऑफर, मिलेगा 13000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट

अमेजन इंडिया पर पहले ही OnePlus 5T के लॉन्च की जानकारी दी गई है। हालांकि डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिवाय ‘Notify Me’ बटन के अलावा। इससे पहले भी कंपनी ने OnePlus 5 को एक्सक्लूसिवली अमेजन इंडिया और बाद में क्रोमा रिटेल स्टोर पर उपलब्ध कराया था।

OnePlus 5T के बारे में कंपनी के सीईओ Pete Lau ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस प्रशंसकों ने कंपनी के सीईओ Pete Lau से वेइबो पर सवाल पूछा था कि आगामी स्मार्टफोन OnePlus 5T को खरीदने के लिए 4,000 yuan (लगभग 603 डॉलर) यानि लगभग 39,000 रुपए पर्याप्त होगा। जिसके जवाब में Lau ने कहा “Enough”, जो किस स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि आने वाले नए स्मार्टफोन की कीमत $600 यानि लगभग 39,000 रुपए तक होने की संभावना है। इसे भी देखें: HTC मिड-रेंज स्मार्टफोन “Ocean Harmony” ऑनलाइन आया नजर, दिसम्बर में किया जा सकता है पेश

OnePlus 5T में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6-इंच का फुल एचडी+ डिसप्ले हो सकता है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 2160×1080पिक्सल होगा। यह स्मार्टफोन 2.4गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 835 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर पेश होगा। जिसमें ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 540 जीपीयू होगा। इसे भी देखें: idea ने पेश किया अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1GB डाटा वाला नया प्लान

OnePlus 5T दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। जिसमें एक वेरिएंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। पावर बैकअप के लिए 3,450एमएएच की बैटरी हो सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इस स्मार्टफोन एंड्राइड 8.0 Oreo के साथ नवीनतम OxygenOS पर पेश करेगी।

