OnePlus 5T स्मार्टफोन 16 नंवबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने भेजे मीडिया इनवाइट

हाल ही में आई रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि वनप्लस का आगामी स्मार्टफोन OnePlus 5T इस बार चीन में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा। किंतु इसमें किसी लॉन्च तिथि का जिक्र नहीं किया गया था। वहीं अब कंपनी ने अधिकारिक तौर पर OnePlus 5T की लॉन्च तिथि और स्थान का खुलासा कर दिया है। जिसके अनुसार यह स्मार्टफोन 16 नवंबर को Brooklyn, New York में लॉन्च होगा। Also Read - OnePlus 10 Pro: पिक्चर्स के बाद स्पेसिफिकेशन्स का भी हुआ खुलासा, 125W फास्ट चार्जिंग और Android 12 के साथ होगा लॉन्च

वनप्लस नए स्मार्टफोन को “A New View” के रूप में लॉन्च करेगा और यह इवेंट 11:00AM EST यानि भारतीय समयानुसार रात 9.00 बजे शुरू होगा। जिसका लाइवस्ट्रीम किया जाएगा और आप वनप्लस के आॅफिशियल पेज को फॉलो करते हुए इसका लॉन्च लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। इसे भी देखें: OnePlus 5T की कीमत का हुआ खुलासा Also Read - Google App कुछ OnePlus डिवाइस पर हो रही है क्रैश

वहीं OnePlus 5T लॉन्च में भाग लेने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए लॉन्च पृष्ठ के माध्यम से इवेंट टिकट खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टिकट की कीमत $40 (लगभग 2,600 रुपए) है, और यह 8 नवंबर से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। दिलचस्प बात यह है कि वनप्लस ने वैश्विक बाजारों के लिए OnePlus 5T के उपलब्ध विवरण का खुलासा किया है। OnePlus 5T उत्तरी अमेरिका और यूरोप में 21 नवंबर और 1 दिसंबर को चीन में उपलब्ध होगा। भारत में OnePlus 5T की पहली फ्लैश सेल 21 नवंबर को शुरू होगी, जब​कि यह आॅफिशियली 28 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा।

अभी हाल ही में वेइबो पर एक पोस्ट जारी हुआ है जिसमें OnePlus 5T के बारे में कंपनी के सीईओ Pete Lau ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस प्रशंसकों ने कंपनी के सीईओ Pete Lau से वेइबो पर सवाल पूछा था कि आगामी स्मार्टफोन OnePlus 5T को खरीदने के लिए 4,000 yuan (लगभग 603 डॉलर) यानि लगभग 39,000 रुपए पर्याप्त होगा। जिसके जवाब में Lau ने कहा “Enough”, जो किस स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि आने वाले नए स्मार्टफोन की कीमत $600 यानि लगभग 39,000 रुपए तक होने की संभावना है। इसे भी देखें: Apple iPhone X, iPhone 8: कुछ ऐसे किया गया इन दोनों ही स्मार्टफोंस का ड्राप टेस्ट, जानिये क्या हुई इनकी हालत

पिछले दिनों आई खबरों के अनुसार OnePlus 5T में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6-इंच का फुल एचडी+ डिसप्ले हो सकता है। जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 2160×1080पिक्सल होगा। यह स्मार्टफोन 2.4गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 835 आॅक्टाकोर प्रोसेसर पर पेश होगा। जिसमें ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 540 जीपीयू होगा। OnePlus 5T दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च होगा। जिसमें एक वेरिएंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। पावर बैकअप के लिए 3,450एमएएच की बैटरी हो सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इस स्मार्टफोन एंड्राइड 8.0 Oreo के साथ नवीनतम OxygenOS पर पेश करेगी। Also Read in English: OnePlus 5T to launch on November 16, first flash sale in India on November 21