OnePlus 5T स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च, जानें खास फीचर्स के बारे में

काफी समय से OnePlus के आने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T को लेकर चर्चा जारी है, जिसमें आए दिन कोई जानकारी शामिल होती रहती है। कंपनी द्वारा अब OnePlus 5T के फीचर्स के बारे में स्पष्ट तौर पर खुलासे किए जा रहे हैं। अब तक सामने आई खबरों और खुलासों के अनुसार आने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T में आपको OnePlus 5 की तुलना में कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

बता दें कि अधिकारिक तौर पर OnePlus 5T आज यानि 16 नवंबर को Brooklyn, New York में लॉन्च होगा। वहीं भारत में OnePlus 5T की पहली फ्लैश सेल 21 नवंबर को शुरू होगी, जब​कि यह आॅफिशियली 28 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। आइए लॉन्च से पहले जानते हैं कि OnePlus 5T में कौन से खास फीचर्स उपलब्ध होने की उम्मीद है।

1. डिजाइन में बदलाव

आज होने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T में आपको एक नया डिजाइन देखने को मिलेगा। सामने आ रही खबरों के मुताबिक इसमें बेजल-लैस डिसप्ले और स्क्रीन 18:9 एस्पेक्ट रेशियो होगा। OnePlus 5T की कुछ लीक इमेज भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्मार्टफोन ऐज-टू-ऐज डिसप्ले के साथ आएगा। जबकि पिछले दिनों Oppo Mart पर लिस्ट हुए OnePlus 5T के डिजाइन में साइड बेजल नेरो और विजिबल हैं। फोन में होम बटन को हटाया जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पैनल में स्थित होगा। उम्मीद की जा रही है कि डुअल कैमरा सेटअप बाईं ओर कोने में स्थित होगा।

2. पोट्रेट मोड होगा पहले से बेहतर

OnePlus के को-फाउंडर Carl Pei ने ट्विटर अकाउंट पर OnePlus 5T की घोषणा से पहले इस स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल शेयर किए हैं। खास बात है कि कंपनी द्वारा शेयर किए गए नए कैमरा सैंपल पोर्ट्रेट मोड में क्लिक किए गए हैं। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि OnePlus 5T में आपको OnePlus 5 की तुलना में बेहतर कैमरा और पोट्रेट मोड देखने को मिलेगा। हालांकि कार्ल ने पिछले दिनों अपने ट्विट में लिखा था कि, "Cool photo, must have come from a great camera." जो कि सीधे तौर पर शानदार कैमरा क्वालिटी की तरफ ध्यान लेकर जाता है।

3. पानी व धूल मिट्टी अवरोधक

वनप्लस द्वारा इस साल लॉन्च किए गए स्मार्टफोन OnePlus 5 में पानी व धूल मिट्टी अवरोधक फीचर नदारद था जो कि कुछ यूजर्स के लिए काफी निराशाजनक भी था। क्योंकि बाजार में पानी व धूल मिट्टी अवरोधक फीचर से लैस कई स्मार्टफोन दस्तक दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज लॉन्च किए जाने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T में पानी व धूल मिट्टी अवरोधक फीचर उपलब्ध हो सकता है। हालांकि इस बारे में कंपनी द्वारा कोई संकेत नहीं दिया गया है।

4. फेशियल रिकॉग्निशन

अभी हाल ही में एप्पल द्वारा लॉन्च किए गए स्पेशल एडिशन iPhone X में फेस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से फोन को आसानी अनलॉक किया जा सकता है। वहीं सैमसंग के Galaxy Note 8 स्मार्टफोन में भी फेशियल रिकॉग्निशन फीचर के साथ आइरिस स्कैनर और फिंगर​प्रिंट सेंसर मौजूद है। अब उम्मीद की जा रही है वनप्लस के आगामी स्मार्टफोन OnePlus 5T में फेस रिकॉग्निशन फीचर होगा, वहीं यदि ऐसा होता है तो इस फीचर के साथ लॉन्च होने वाला यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा।

5. मौजूद होगा 3.5mm आॅडियो जैक

OnePlus 5T की लॉन्च की खबरों के साथ ही यह चर्चा काफी जोरों पर थीं कि कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले नए स्मार्टफोन में अब 3.5mm आॅडियो जैक को हटा दिया जाएगा। यानि यूजर्स को यह फीचर देखने को नहीं मिलेगा। किंतु पिछले ​द्वारा कंपनी के सीइओ Pete Lau ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि OnePlus 5T में 3.5mm आॅडियो जैक उपलब्ध होगा।