OnePlus 5T स्मार्टफोन 20 नवंबर के बाद किया जा सकता है पेश

अब तक सामने आ रही लीक खबरों और जानकारियों के मुताबिक यह स्पष्ट हो चुका है कि वनप्लस अपने नए स्मार्टफोन पर कार्य कर रही है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। OnePlus के आने वाले स्मार्टफोन OnePlus 5T को लेकर काफी समय से जानकारियां सामने आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। किंतु अभी आई नई रिपोर्ट के अनुसार OnePlus 5T के लॉन्च के लिए अगले महीने का इंतजार करना होगा, यह स्मार्टफोन 20 नवंबर के बाद ही लॉन्च होगा। Also Read - OnePlus 10 Pro: पिक्चर्स के बाद स्पेसिफिकेशन्स का भी हुआ खुलासा, 125W फास्ट चार्जिंग और Android 12 के साथ होगा लॉन्च

ट्विटर अकाउंट पर लीक्स्टर Evan Blass‏ द्वारा आने वाले OnePlus 5T को लेकर कई जानकारियां शेयर की गईं। जिसके अनुसार यह स्मार्टफोन 20 नवंबर के बाद ही बाजार में दस्तक देगा। इसके अलावा OnePlus 5T के कुछ फीचर्स की भी जानकारी शेयर की गई। जानकारी के अनुसार OnePlus 5T में 18:9 डिसप्ले एस्पेक्ट रेशियो होगा। इसे भी देखें: अब मोबाइल ऑपरेटर आपके घर आकर मोबाइल से लिंक करेंगे आपका AADHAAR: जानिये यह नई बातें Also Read - Google App कुछ OnePlus डिवाइस पर हो रही है क्रैश

I take this back. Just heard from someone I consider reliable that they are indeed working on an 18:9 model for end of November release. https://t.co/8pc7Z51Xli

— Evan Blass (@evleaks) October 25, 2017