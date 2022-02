OnePlus 5T स्मार्टफोन से नहीं हटाया जाएगा 3.5mm ऑडियो जैक: Pete Lau

एक टीजर पोस्टर के माध्यम से, OnePlus ने इस बार की घोषणा की है कि वह अपने आगामी स्मार्टफोन OnePLus 5T ने 3.5mm के ऑडियो जैक कलो बनाए रखने वाला है। अर्थात् कंपनी ने साफ़ कर दिया है कि वह अपने इस स्मार्टफोन से ऑडियो जैक को नहीं हटाएगा। आपको बता दें कि OnePlus अब किसी भी समय अपने OnePlus 5 स्मार्टफोन की पीढ़ी के नए स्मार्टफोन OnePlus 5T को लॉन्च कर सकता है। अपनी एक पोस्ट में, OnePlus ने हेडफोन जैक को OnePlus 5T स्मार्टफोन में बनाए रखने के अपने डिसिशन के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा ट्विटर पर एक पोल का आयोजन करके कम्पनी ने हेडफोन जैक को लेकर जनता की भी राय मांगी है। Also Read - 48MP कैमरा, 65W चार्जिंग सपोर्ट और 12GB तक RAM वाले OnePlus 9R 5G पर तगड़ा Discount, Amazon से उठाएं ऑफर का लाभ

आपको बता दें कि Pete Lau ने इस निर्णय के पीछे ऑडियो क्वालिटी और यूजर फ्रीडम को दो मुख्य कारण बताया है। आपको बता दें कि OnePlus द्वारा किये गए एक सर्वे की मानें या इसके अनुसार, 70 फीसदी यूजर्स का कहना है कि ऑडियो क्वालिटी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालाँकि बाजार में ऐसे कई हेडफोंस आपको मिल जायेंगे, जो इस तरह की क्वालिटी के साथ आते हैं, हालाँकि इसपर OnePlus का कहना है कि यह ऑप्शन बाजार में लगभग 200 डॉलर यानी लगभग Rs. 13,000 की कीमत के बीच आते हैं। और इसके अलावा इस सर्वे से यह भी सामने आया है कि लगभग 80 फीसदी लोग हेडफोन जैक को फोंस में चाहते हैं।

हालाँकि Pete Lau ने यह भी कहा है कि कंपनी हेडफोन जैक को हटाने की सोच रही थी और इसकी जगह USB Type C को शामिल किया जाना था। इससे हमें मदद भी मिलती क्योंकि OnePlus 5T काफी स्लिम डिवाइस होने वाला था। हालाँकि यूजर्स के इस तरह के जवाबों मको देखकर कंपनी ने इसे न हटाने की सोच ली है। अब इसे OnePlus 5T से नहीं हटाया जाएगा। ये खबर बड़े तौर पर OnePlus के यूजर्स के बढ़िया कही जा सकती है।

इस स्मार्टफोन के डिजाईन को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि स्मार्टफोन में Oppo R11s के डिजाईन से प्रेरणा ली गई है। Oppo R11s स्मार्टफोन को अभी पिछले सप्ताह ही पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि फोन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक 6-इंच की FHD+ 2160×1080 पिक्सेल की डिसप्ले 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ होगी, साथ ही यह एक Optic AMOLED पैनल होगा।

अगर कैमरा की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में एक 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसके फिंगरप्रिंट सेंसर को फ्रंट से बैक पर ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही जैसा कि काफी समय से सामने आ रहा है कि स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप होगा, जो एक 16-मेगापिक्सल का + 20-मेगापिक्सल के कैमरा का मिश्रण होगा। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में एक बड़ी बैटरी होगी, जो स्मार्टफोन को और भी अधिक शक्तिशाली बना देने वाली है।

