लीक हुई OnePlus 8T 5G की प्राइस, OnePlus 8 से कम कीमत में होगा लॉन्च

OnePlus 8T 5G को कल यानि 14 अक्टूबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को लेकर कई सारे लीक्स सामने आ चुके हैं। कंपनी ने भी इसके कई स्पेसिफिकेशन्स को टीज किया है, जिनमें 65W की फास्ट चार्जिंग और कैमरे फीचर्स आदि शामिल हैं। फोन Qualcomm Snapdragon 865 SoC के साथ आएगा। OnePlus 8T 5G की कीमत लॉन्च से पहले आउट हो गई है। टिप्स्टर ने इसकी कीमत और पहली सेल के बारे में जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है।

टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने ट्वीट करके बताया कि OnePlus 8T 5G को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसके 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये होगी। वहीं, फोन के 12GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये होगी। फोन की सेल 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके टीवी एडवर्टिजमेंट्स से इस बात का पता चला है। फोन दो कलर ऑप्शन्स- व्हाइट और ग्रीन में लॉन्च हो सकते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात ये लगी कि OnePlus 8T 5G की कीमत इसके मई में लॉन्च हुए मॉडल्स से कम रखी गई है।

OnePlus 8T 5G prices that I'm hearing for now are:

➡️ 8GB+128GB: INR ₹42,999

➡️ 12GB+256GB: INR ₹45,999

Seems pretty good and the 12GB RAM Variant is a great deal.

Also, Amazon advertised on TV, pretty much confirming them.

Sales start 17th October! #OnePlus8T #OnePlus pic.twitter.com/DZhJNiJhRL

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 13, 2020