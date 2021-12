OnePlus भारतीय बाजार में जल्द OnePlus 9RT लॉन्च कर सकता है। लॉन्चिंग की खबरों के बीच अब एक नई जानकारी सामने आई है। कंपनी अपने कुछ मॉडल्स को जल्द डिस्कंटीन्यू यानी बंद कर सकती है। बंद होने वाले मॉडल में कुछ फोन्स OnePlus 9 Series के होंगे। आइये, जानें कौन-कौन से फोन्स को किया जा सकता है बंद। Also Read - OnePlus 10 और OnePlus 10 Pro जल्द होगा लॉन्च, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी समेत कई स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Tipster Yogesh Brar की मानें को कंपनी OnePlus 9RT के भारत में लॉन्च होते ही OnePlus 9, OnePlus 9R और OnePlus 8T को डिस्कंटीन्यू कर सकती है। इसका मतलब है कि वनप्लस का नया फोन आने के बाद उसके ये सभी हैंडसेट भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टिप्स्टर के अनुसार, इन मॉडल को बंद करने के पीछे का मुख्य कारण OnePlus 9RT की लॉन्चिंग हो सकता है। यह जानकारी टिप्स्टर के अपने आधिकारिक Tweeter अकाउंट से ट्वीट कर दी है।

As per the distribution network OnePlus is planning to discontinue 8T, 9R and vanilla 9 as soon as 9RT is launched. This could be the case behind all these sudden discounts across the lineup.

Haven't seen OnePlus products to come done in price within 6-8 months of launch.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 30, 2021