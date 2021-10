OnePlus ने हाल ही में 9RT 5G स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया है। जल्द ही इस फोन को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। यह फोन भारत में लॉन्च हुए OnePlus 9R का अपग्रेड मॉडल है और Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आता है। OnePlus 9R साल की पहली छमाही में OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के साथ पेश किया गया था। चीनी कंपनी इस साल OnePlus 9T सीरीज की जगह OnePlus 9RT पेश कर रही है। Also Read - 50MP कैमरा, 65W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 888 प्रोसेसर, 12GB RAM से लैस OnePlus 9RT हुआ लॉन्च, 19 अक्टूबर से शुरू होगी सेल

टिप्सटर योगेश बरार ने अपने ट्विटर हैंडल से इस फोन की कीमत का खुलासा किया है। टिप्सटर के मुताबिक, भारतीय बाजार में इसकी कीमत 40,000 रुपये से लेकर 44,000 रुपये के बीच हो सकती है। इसकी कीमत पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 8T के बराबर ही हो सकती है, जिसके 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की लॉन्च प्राइस 42,999 रुपये थी। वहीं, इसका टॉप 12GB RAM + 256GB वेरिएंट 45,999 रुपये में आया था। Also Read - OnePlus 9RT और OnePlus Buds Z2 हुए लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus 9RT pricing estimates are coming in. Will be between 40-44k. Also Read - Upcoming Phones in October 2021: OnePlus 9RT से Google Pixel 6 तक, इस महीने आएंगे ये स्मार्टफोन

I expect it to be launched at the same price 8T came in (₹42,999).

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 13, 2021