जानें आप कैसे बन सकते हैं OnePlus 5T लॉन्च इवेंट का हिस्सा

हाल ही में आई रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि वनप्लस का अपकमिंग स्मार्टफोन वनप्लस 5T न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा। कंपनी ने अधिकारिक तौर पर वनप्लस 5T की लॉन्च डेट और स्थान का खुलासा कर दिया है, जिसके अनुसार यह स्मार्टफोन 16 नवंबर को Brooklyn, New York में लॉन्च होगा। साथ ही इसका टाइटल "A New View" है।

हालांकि, ज्यादातर डिवाइस को सबसे पहले देखने वाले लोग आमतौर पर पत्रकार होते हैं, जो लॉन्च इवेंट में भाग लेते हैं। वहीं, दिलचस्प बात यह है कि पत्रकारों के अलावा, वनप्लस ब्रांड के फैंस भी डिवाइस देखने के इवेंट में जा सकते है। कैसे? वनप्लस इस इवेंट के लिए टिकट सेल कर रहा है। यह टिकट वनप्लस के फैंस खरीदने के बाद लॉन्च इवेंट में शामिल हो सकते है। टिकट की कीमत 40 डॉलर (लगभग 2,606 रुपए) है। वहीं, जो लोग इस इवेंट का हिस्सा बना चाहते है, वह आज से शुरू होने वाले इवेंट पेज से टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि, वनप्लस एंट्री फी को डोनेट कर देगा। वनप्लस अपने फैंस को नए वनप्लस 5T के लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है। वहीं, कंपनी ने पुष्टि नहीं की है कि कितने सीट उपलब्ध होंगे। अगर लोग इस इवेंट को अपने घर पर देखना चाहते है, तो वनप्लस अपने आधिकारिक लॉन्च पेज के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। इसे भी देखें: सोनी Xperia R1 और Xperia R1 Plus पर मिल रहा है 60GB अतिरिक्त डाटा

भारत में लोगों और प्रशंसकों के लिए वनप्लस ने ब्लॉग पोस्ट में कहा है, "आप में से जो लोग भारत में हैं, वह 16 नवंबर को भारतीय समयानुसार के अनुसार 9:30 बजे सेलेक्टेड थियेटर और ऑनलाइन इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं।" यह लॉन्च इवेंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ 5 शहरों में दिखाया जाएगा, जिसमें PVR ECX, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, PVR Phoenix Market City, विमान नगर, पुणे, PVR Phoenix Market City, Lower Parel, मुंबई, PVR Forum, Kukatpally, हैदराबाद और PVR Orion, Rajajinagar, बेंगलुरु शामिल हैं।

आज सुबह 10 बजे से BookMyShow के माध्यम से लोग इस इवेंट के लिए टिकट बुक करना शुरू कर सकते है। वहीं, उन्हें फ्री में popcorn और coke दिया जाएगा। साथ ही 799 रुपए का वनप्लस 2018 कैलेंडर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही वह वनप्लस 5T स्मार्टफोन का लाइव स्ट्रीम भी देख पाएंगे। इसे भी देखें: Gionee GN5006L स्मार्टफोन 4000mAh क्षमता की बैटरी के साथ TENAA पर आया नजर

कंपनी ने यह भी कहा है, "वनप्लस परिवार के पास हमेशा एक बड़ा डिजिटल फॉलो होता है। लेकिन यह हमें और अपने प्रशंसकों के करीब आने की इच्छा से नहीं रोक सकता। यही कारण है कि हम आपको टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसे भी देखें: शाओमी Mi 6 का 4GB रैम वेरिएंट हुआ पेश, 11 नवंबर को होगा सेल के लिए उपलब्ध"