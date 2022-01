OnePlus अपने फ्लैगशिप फोन OnePlus 10 Pro को 11 जनवरी को लॉन्च करने वाला है। लॉन्चिंग से पहले ही TENAA सर्टिफिकेशन के जरिए फोन के सभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। अब कंपनी के को-फाउंडर Pete Lau ने भी डिवाइस के खास स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी शेयर की है। Pete Lau ने अपने आधिकारिक Twitter अकाउंट के जरिए ट्वीट करके फोन के खास फीचर्स का खुलासा किया है। आइये, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - OnePlus 10 Pro की प्री-बुकिंग शुरू, सभी स्पेसिफिकेशन्स से उठा पर्दा, सामने आई इस प्रीमियम फोन की शानदार पिक्चर्स

कंपनी इसे चीन में 11 जनवरी को लॉन्च कर रही है। ग्लोबल मार्केट में इसकी लॉन्चिंग डेट की घोषणा अभी तक कंपनी ने नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि इसे अन्य मार्केट में मार्च या अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है।

वनप्लस 10 Pro में Fluid AMOLED LTPO 2.0 पेनल मिलेगा। इसके स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। Lau ने फोन के स्क्रीन साइज का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, पिछले कुछ समय से आ रहीं रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें पंच होल डिजाइन के साथ 6.78 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है।

The OnePlus 10 Pro is much more than a sum of its parts. But for now, here are the specs. pic.twitter.com/iEQxgMWAkw

— Pete Lau (@PeteLau) January 5, 2022