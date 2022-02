वनप्लस के सभी डिवाइस में मिलेगा रूट एक्सेस करने के लिए बैकडोर: रिपोर्ट

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस एक बार फिर से वनप्लल 5T के लॉन्च से पहले खबरों में है। कहा जा रहा है कि कंपनी फोन से यूजर्स के पर्सनल डाटा डिटेल्स एनालिटिक्स के जरिए कलेक्ट कर रही है। कंपनी ने जल्द ही रिवर्स्ड कोर्स कर दिया और एक अपडेट में कंपनी ने स्पष्ट रूप से यूजर्स को OxygenOS एनालिटिक्स से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन देकर अधिक ट्रांसपरेंट होने का वादा किया। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बनाया ताकि बिना यूजर के परमिशन के डाटा कलेक्ट न किया जा सके। Also Read - 48MP कैमरा, 65W चार्जिंग सपोर्ट और 12GB तक RAM वाले OnePlus 9R 5G पर तगड़ा Discount, Amazon से उठाएं ऑफर का लाभ

एक बार फिर से वनप्लस को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। एक डेवलपर ने ऐसा एप्लिकेशन को ढूंढा है, जिसे यूज करके कंपनी फोन का रूट एक्सेस कर सकती है। ट्विटर यूजर Elliot Anderson ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा बैकडोर को खोजा है, जो वनप्लस के सभी स्मार्टफोन में है। इसके जरिए फोन का फिजिकल एक्सेस करके उसे रूट किया जा सकता है। रूट के जरिए फोन के सिस्टम में कोई भी बदलाव किए जा सकते हैं।

Elliot Anderson ने कुछ ट्वीट्स किए हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने हुए रूट एक्सेस किया है। दरअसल, यह समस्या वनप्लस के स्मार्टफोन्स में मौजूद EngineerMode.apk से है। यह एप है जिसे चिप मेकर कंपनी ने क्वालकॉम ने बनाया है, लेकिन इसे वनप्लस ने कस्टमाइज किया है ताकि इंजीनियर्स फैक्ट्री में डिवाइस को चेक कर सकें।

जिस डेवलपर ने इसका खुलासा किया है उसके मुताबिक EngineerMode.apk और DiagEnabled की मदद से वनप्लस डिवाइस को रूट किया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि वो एक ऐसा एप जारी करना चाहते हैं जिससे सभी वनप्लस स्मार्टफोन्स का रूट एक्सेस किया जा सकेगा। इसके लिए पासवर्ड की जरूरत होती है जिसे ट्विटर पर ही दूसरे डेवलपर्स ने शेयर भी कर दिया है। इसलिए यह प्रॉब्लम अब और भी ज्यादा गंभीर हो गई है।

इस मामले के सामने आने के बाद वनप्लस के को-फाउंडर ने ट्वीट कर कहा कि 'बताने के लिए शुक्रिया, हम इसे देख रहे हैं।'

Thanks for the heads up, we’re looking into it.

— Carl Pei (@getpeid) 13 November 2017