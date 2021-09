OnePlus जल्द ही अपना सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाला है। वनप्लस को उसकी सहायक कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज किया गया है। इस वजह से वनप्लस स्मार्टफोन में बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। मर्ज होने की वजह से वनप्लस ने ओप्पो का सॉफ्टवेयर ColorOS अपनाना शुरू कर दिया है। Also Read - Oppo Enco Buds हुआ लॉन्च, बहुत ही कम कीमत और कई खास फीचर्स वाला एक शानदार TWS

अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के जरिए वनप्लस जल्द ही एक नया बजट स्मार्टफोन भी इंडियन मार्केट में पेश करने जा रहा है। टिप्स्टर योगेश बरार के मुताबिक OnePlus भारत में 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। टिप्सटर के मुताबिक वनप्लस के बजट स्मार्टफोन्स को 2021 की चौथी तिमाही या 2022 की दूसरी तिमाही तक लॉन्च किया जा सकता है।

वनप्लस का नया प्लान

वनप्लस भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन की वजह से जाना जाता है लेकिन दुनियाभर के कई दूसरे देशों में इस कंपनी ने अपने बजट स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च किया है। अब कंपनी भारत में भी यह नया प्रयोग करने जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो रियलमी और रेडमी जैसे बजट स्मार्टफोन ब्रांड को तगड़ा कंप्टीशन मिल सकता है।

इन कंपनियों को मिलेगी टक्कर

भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में तो वनप्लस ने अपना धाक जमा रखा है लेकिन बजट स्मार्टफोन मार्केट में रियलमी, रेडमी समेत सैमसंग, मोटोरोला, पोको और इनफिनिक्स भी बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि अपने इतने सारे कंपीटिटर्स को पछाड़ने के लिए वनप्लस अपने बजट स्मार्टफोन में किन खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को शामिल करता है।