OnePlus Nord 2 CE काफी दिनों से चर्चा में है। इसे OnePlus Nord CE के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया जा रहा है, जिसे पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था। नई लीक की मानें तो OnePlus Nord 2 CE को कंपनी फरवरी, 2022 से पहले लॉन्च नहीं करेगी। Also Read - OPPO, OnePlus और Xiaomi पर इनकम टैक्स का छापा, निशाने पर कई शहरों के ऑफिस

लॉन्चिंग से पहले ही इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इसका कोडनेम Ivan है। टिप्स्टर Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि फोन को फरवरी, 2022 से पहले कभी भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। Also Read - OnePlus 10 Pro जनवरी में होगा लॉन्च, 5000mAh बैटरी साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही OnePlus ने भी इस फोन की लॉन्चिंग के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है। OnePlus Nord सीरीज के अगले 5G स्मार्टफोन को BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर IV2201 मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि फोन जल्द मार्केट में एंट्री लेने के लिए तैयार है। स्पेसिफिकेशन के अलावा भारत में इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। इस आर्टिकल में स्मार्टफोन की लॉन्चिंग, स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में बताया गया है। Also Read - OnePlus Nord 2 CE के पिक्चर्स आए सामने, 12GB RAM, Android 12, और 65W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होने की उम्मीद

Reading stories about OnePlus Nord 2 CE launching soon as it popped on some database.

Well the stories are incorrect, the phone has been sitting on BIS for a long time now (nothing exclusive). Like I said in detailed leak last week, it will not launch anytime before February.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 23, 2021