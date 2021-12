OnePlus एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिसका नाम OnePlus Nord 2 CE है। इस स्मार्टफोन पर कंपनी पिछले काफी महीनों से काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वनप्लस अपने इस अपकमिंग फोन को भारत में 2022 के पहली तिमाही यानी पहले तीन महीने के अंदर लॉन्च कर सकती है। Also Read - 4500mAh बैटरी, 65W की चार्जिंग और 12GB तक RAM वाले OnePlus Nord 2 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर मिल रहा इतने हजार का Instant Discount

हालांकि अभी तक वनप्लस ने इस स्मार्टफोन की किसी डिटेल्स को शेयर नहीं किया है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के जरिए इस फोन के रेंडर्स और कुछ खास डिटेल्स लीक हुए हैं। 91Mobiles की एक रिपोर्ट में OnePlus Nord 2 CE के डिजाइन रेंडर्स और कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हुए हैं। इस फोन का कोडनेम Ivan है। इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। आइए हम आपको इस फोन के लीक डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं। Also Read - OnePlus RT के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार, इस महीने भारत में नहीं होगा लॉन्च

इस फोन के लीक डिजाइन रेंडर्स को देखकर लगता है इसका डिजाइन इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए OnePlus Vanilla Nord 2 से मिलता-जुलता ही है। लीक रिपोर्ट और टिप्सटर योगेश ब्रां के मुताबिक इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल होगा। इस फोन के कैमरा मॉड्यूल में सर्किल शेप के दो बड़े कटआउट होंगे वहीं तीसरा सेंसर छोटे साइट का होगा जो मॉड्यूल के राइट साइड में LED फ्लैश के बिल्कुल ऊपर होगा। Also Read - OnePlus Nord 2 CE के फीचर्स हुए लीक, इतने रुपये हो सकती है कीमत

Here’s your first look at OnePlus Ivan (Nord 2 CE)

•Budget offering

•6.4″ FDH+ AMOLED

•Dimensity 900 SoC

•64MP AI triple camera setup

•Large Battery, 65W charging

•No Alert Slider

Visit the link for more shots 👇🏼https://t.co/ircRxHjQVa

RTs appreciated!! pic.twitter.com/y6oiCD7rqs

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2021