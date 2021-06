OnePlus Nord 2 का हाल ही मे रेंडर सामने आया है। इस रेंडर में स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और होल पंच डिस्प्ले के साथ दिख रहा है। Tipster Steve Hemmerstoffer ने कल फोन रेंडर शेयर किया था। इससे पहले साल की शुरुआत में ही टिप्सटर इस स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर चुका है। Also Read - Realme Narzo 30 और FHD Smart TV की पहली सेल आज, Flipkart से खरीदने पर मिलेगा डिस्काउंट

कुछ समय पहले AI बैंचमार्क वेबसाइट की लिस्टिंग में फोन में मिलने वाले प्रोसेसर का खुलासा भी हो गया है और अब नए रेंडर में इसकी डिजाइन और कैमरा सेटअप की जानकारी भी मिली है।

And here comes your very first look at the #OnePlusNord2! (stunning 5K renders and 360° video)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/E7QFLTs8f9 pic.twitter.com/BdxNecaYlh

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 28, 2021