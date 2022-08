OnePlus Nord 20 SE स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन HD+ डिस्प्ले, MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। Also Read - 150W फास्ट चार्जिंग, 16GB RAM और 120Hz डिस्प्ले के साथ OnePlus 10T 5G भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

यह फोन सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत के साथ AliExpress वेबसाइट पर खरीद के लिए लिस्ट है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में सबकुछ। Also Read - OnePlus 10T 5G भारत में 150W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च, जानें कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन

OnePlus Nord 20 SE specifications

-6.5-inch HD+ डिस्प्ले

-MediaTek Helio G35 प्रोसेसर

-4GB RAM

-64GB स्टोरेज

-50MP कैमरा

-5,000mAh बैटरी

-33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग Also Read - 150W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM, 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले वाले OnePlus 10R 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा सीधे Rs 4000 का Discount

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो OnePlus Nord 20 SE स्मार्टफोन Android 12 बेस्ड OxygenOS 12.1 पर काम करता है। इस फोन में 6.5-इंच HD+ IPS LCD डिस्पले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजल्यूशन 720 x 1612 पिक्सल और अधिकतम ब्राइटनेस 600 nits है। डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।

OnePlus Nord 20 SE Performance

इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G35 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है। फोन में माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप फोन की स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं।

OnePlus Nord 20 SE Camera

फोटोग्राफी के लिए OnePlus के इस लेटेस्ट बजट फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जबकि 2MP का दूसरा डेप्थ सेंसर शामिल है।

OnePlus Nord 20 SE Battery

फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। साथ में यह AI फेस अनलॉक फीचर के साथ भी आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक शामिल है।

OnePlus Nord 20 SE Price

इस फोन की कीमत $199 (लगभग 15,800 रुपये) है, जो कि AliExpress पर लिस्ट है। OnePlus Nord 20 SE की सेल 12 अगस्त से शुरू की जाएगी। कलर ऑप्शन की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन को Celestial Black और Blue Oasis में पेश किया है।