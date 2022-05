OnePlus Nord 2T 5G फोन लॉन्च हो गया है। खास बात यह है कि यह MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। इसके अलावा, इसमें आपको 6.43 इंच FHD+ डिस्प्ले, 50MP का कैमरा, 32MP का सेल्फी कैमरा और 4,500mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी ने इसके साथ OnePlus Nord CE 2 Lite और OnePlus Nord Buds को भी लॉन्च किया है, जो कि भारत में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। Also Read - 50MP कैमरा, 12GB RAM, 80W फास्ट चार्जिंग के साथ OnePlus Nord 2T 5G लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक और फीचर्स

यूरोप में OnePlus Nord 2T 5G की कीमत 369 यूरो (लगभग 30,265 रुपये) से शुरू होती है, जिसमें फोन का 8GB RAM व 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके अलावा, 12GB RAM व 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 469 यूरो (लगभग 38,456 रुपये) है। फोन में दो कलर ऑप्शन्स Gray Shadow और Jade Fog पेश किए गए हैं। फोन की प्री-बुकिंग आज से शुरू हो गई है।

OnePlus Nord 2T की कीमत और स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक, तस्वीरें भी आई सामनें

The three newest products in the OnePlus Nord Series are now available to pre-order!

Live Fast – with Flagship Killer Speed.

— OnePlus UK (@OnePlus_UK) May 19, 2022