Oneplus Nord को टक्कर देने के लिए Poco लॉन्च करेगा नया स्मार्टफोन

शाओमी का सब-ब्रांड पोको (Poco) जल्द ही एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसका सीधा मुकाबला वनप्लस नॉर्ड से होगा। इसकी जानकारी पोको (Poco) के प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर Angus Kai Ho Ng ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में यूजर्स से पूछा गया है कि क्या वह वनप्लस नॉर्ड खरीदेंगे या फिर नए पोको (Poco) स्मार्टफोन का इंतजार करेंगे। Also Read - OnePlus Nord Lite फोन ट्रिपल कैमरा और सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ होगा लॉन्च!

इस ट्वीट से साफ पता चलता है कि नया पोको स्मार्टफोन वनप्लस नॉर्ड का सीधा कॉम्पटीटर होगा। हालांकि स्मार्टफोन की कीमत, स्पसेफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त पोको ग्लोबल अकाउंट ने ट्वीट का रिप्लाई इस अंदाज में किया है, जिससे पोको के अगले स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि होती है। Also Read - OnePlus Nord स्मार्टफोन 4 August से Amazon India पर ओपन सेल में आएगा, जानें कीमत

Angus Kai Ho Ng द्वारा किए गए ट्वीट में हैशटैग ‘#POCOcomingsoon’ का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वनप्लस नॉर्ड का नाम भी सीधे लिया गया है। जिसका मतलब है कि पोको का अगला स्मार्टफोन उन्हीं मार्केट को फोकस किए होगा, जिनपर वनप्लस नॉर्ड ने किया था। Also Read - OnePlus Nord की डिस्प्ले में सामने आई ये प्रोब्लम, कंपनी ने बताया नॉर्मल

OnePlus Nord or…. wait for the new POCO?#POCO #POCOcomingsoon

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 4, 2020