OnePlus Nord के बैक में होंगे 4 कैमरा और 2 सेल्फी कैमरा, कंपनी ने किया कंफर्म

OnePlus Nord को भारत में 21 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस पहले से ही इस स्मार्टफोन की काफी डिटेल्स की पुष्टि कर चुका है। कंपनी ने अपने अपकमिंग फोन की फुल डिटेल को रिवील कर दिया है। इसस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कंपनी का ये फोन कुल 6 कैमरों के साथ पेश होगा। OnePlus Nord के बैक में जहां 4 कैमरा मिलेंगे, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में दो कैमरा सेंसर दिए जाएंगे। Also Read - OnePlus Buds भारत में 21 July को लॉन्च से पहले Flipkart पर लिस्ट, Warp Charge के साथ आएंगे

With Dynamic Video, 120° field of view Ultra Wide Angle Camera, Smart Pet Capture, Macro Mode, Nightscape 3.0 and countless software improvements, the #OnePlus8Series5G is officially Built for #HyperTaskers! Also Read - Crackables गेम लेकर आ रही वनप्लस, मिलेगा लाखों रुपये जीतने का मौका!

