OnePlus Nord स्मार्टफोन का स्पेशल एडिशन आया है। इसे OnePlus Nord LE नाम से पेश किया गया है। ‘LE’ का मतलब ‘Literally Only One Edition’ (सिर्फ एक एडिशन) है, यानी दुनिया भर में इसकी सिर्फ एक यूनिट बेची जाएगी। OnePlus Nord LE बैक पैनल पर ब्लू और येलो हाइलाइट्स के साथ एक नए ग्रेडिएंट फिनिश में आया है। यह स्मार्टफोन दुनिया भर में सिर्फ एक लकी विनर को मिलेगा। इस यूनीक फोन के लिए OnePlus Instagram पर एक कॉन्टेस्ट चला रहा है। आइए आपको OnePlus Nord LE contest और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं। Also Read - Samsung का फोन चुराने के बाद चोर हुआ निराश, फिर किया हैरान कर देने वाला काम

How to participate and win OnePlus Nord LE contest

– Instagram पर OnePlus Nord का पेज फॉलो करें।

– अपने मौजूदा स्मार्टफोन की एक तस्वीर लें और इसे अपने फीड पर पोस्ट करें।

– फोटो के साथ कैप्शन में #SwitchToNord जरूर लिखें, जिससे आपको OnePlus Nord LE जीनते का मौका मिल सकता है।

– वनप्लस इस कॉन्टेस्ट के एक लकी विनर की घोषणा करेगा। Also Read - OnePlus Pay जल्द होगा भारत में लॉन्च; Google Pay, Paytm और PhonePe से होगा मुकाबला

Also Read - 12GB RAM, 64MP तक कैमरा, 256GB तक स्टोरेज वाले ये हैं 5 धांसू स्मार्टफोन, कीमत 29,999 रुपये से शुरू

क्या है OnePlus Nord LE?

OnePlus Nord LE का लुक और इसका डिजाइन स्टैंडर्ड OnePlus Nord की तरह ही है। हालांकि, इसके बैक पर ब्लू और येलो ग्रेडिएंट फिनिशिंग है। इसके अलावा फोन के हार्डवेयर और फीचर्स भी स्टैंडर्ड वेरिएंट की तरह ही हैं।

OnePlus Nord LE specifications

वनप्लस नॉर्ड LE में 6.44 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले Full HD+ रेजलूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट दिया गया है, जबकि RAM और स्टोरेज की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। चूंकि यह स्पेशल एडिशन मॉडल है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि फोन 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा।

OnePlus Nord LE में पीछे की तरफ चार कैमरे दिए गए हैं। फोन का मेन कैमरा 48MP का है। साथ में 8MP, 5MP और 2MP के तीन अन्य सेंसर मिलते हैं। यह स्मार्टफोन डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 32 MP और 8 MP के सेंसर शामिल हैं। इसमें 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4115mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए OnePlus Nord LE में वाई-फाई, डुअल सिम सपोर्ट, 5G, ब्लूटूथ 5.1, GPS और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।