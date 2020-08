OnePlus Nord Lite फोन ट्रिपल कैमरा और सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ होगा लॉन्च!

OnePlus ने COVID-19 के बाद अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव किया है। OnePlus 8 सीरीज जैसे महंगे फोन न लॉन्च करते हुए अब कंपनी OnePlus Nord के जरिए मिडरेंज सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। OnePlus Nord को अच्छे रिव्यू मिले हैं, लेकिन अभी भी यह कई लोगों की पॉकेट से बाहर है। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इससे भी सस्ती कीमत में एक न्यू फोन लॉन्च कर सकती है। एक टिपस्टर ने इस बारे में जानकारी दी है। पॉप्युलर टिपस्टर Max J. ने वनप्लस डिवाइस की कॉन्सेप्ट इमेज को शेयर किया है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये फोन Nord सीरीज के हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट इमेज है, ये एक्चुअल रेंडर नहीं है।

कॉन्सेप्ट इमेज से इसका डिजाइन मौजूदा OnePlus Nord जैसा ही लगता है। फोन के बैक में आप प्लेन जेन डिजाइन को देख सकते हैं, जो व्रटिकल कैमरा लेआउट के साथ आता है। इसमें से एक मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जबकि दूसरा मॉडल ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फ्रंट में मॉर्डन नैरो बेजल्स डिस्प्ले के साथ स्मॉल पंच होल कटआउट है। Also Read - OnePlus Nord स्मार्टफोन 4 August से Amazon India पर ओपन सेल में आएगा, जानें कीमत

It’s a leak… sort of.

Let me introduce Codename “Billie” or as we call it: Aurora. Also Read - रियलमी, वनप्लस के बाद अब ओप्पो लॉन्च कर सकती है स्मार्ट टीवी

The devices are based on our imagination but I believe they could be very close to the actual phones.

Yeah, “phones” – pluralhttps://t.co/Aa7GNBfOh9 pic.twitter.com/X7o4y5LGvc

— Max J. (@MaxJmb) August 2, 2020