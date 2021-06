OnePlus ने Nord N100 के सक्सेसर मॉडल Nord N200 को लॉन्च कर दिया है। यह 5G केनक्टिविटी सपोर्ट, अच्छी स्क्रीन और रिफ्रेश डिजाइन के साथ आया है। कंपनी ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि उसका यह फोन केवल US और कनाडा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus Nord N200 5G फोन भारत में नहीं आएगा, इसका खुलासा भी कंपनी ने पहले ही कर दिया था। Also Read - OnePlus Nord CE से POCO M3 Pro तक, इस महीने लॉन्च हुए ये 5 धांसू फोन

बता दें कि कंपनी ने पिछले साल से ही चुनिंदा मॉडल्स को कुछ चुनिंदा रीजन्स में लॉन्च करना शुरू किया है। कंपनी के बजट स्मार्टफोन्स में से एक OnePlus N100 को भी केवल North America और Europe में लॉन्च किया गया था। आइये, OnePlus Nord N200 5G स्मार्टफोन के फीचर्स, डिजाइन और कीमत की डिटेल्स जानें। Also Read - OnePlus Nord N200 5G के फुल स्पेसिफिकेशन्स लीक, इन फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

OnePlus Nord N200 5G की कीमत

OnePlus Nord N200 5G की कीमत US में $240 (लगभग 17,600 रुपये) है। वहीं, कनाडा में इस फोन को CAD 320 (लगभग 19,200 रुपये) में लॉन्च किया गया है। इसे US में एक्सक्लूसिवली T-Mobile और Metro से खरीदा जा सकता है। Amazon, Best Buy, B&H Photo और OnePlus साइट पर अनलॉक करके भी इसे बेचा जाएगा। यह 25 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Also Read - OnePlus Nord CE 5G vs iQOO Z3: दो सस्ते 5G फोन का मुकाबला, जानें किसके फीचर्स हैं ज्यादा धांसू

OnePlus Nord N200 5G की डिजाइन

OnePlus Nord N200 में पंच होल डिजाइन के साथ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में आगे की तरह कोई बदलाव नहीं है। हालांकि, रियर पैनल की डिजाइन को थोड़ा बदला गया है। पीछे की तरह LED फ्लैश को नीचे रखा गया है। साथ ही Nord 100 की तरह इसमें पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर अब पीछे की तरफ न होकर साइड में पावर बटन के नीचे है।

OnePlus Nord N200 5G स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी के इस फोन में 6.49 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। Nord N100 एक 4G फोन था और इसमें Snapdragon 460 प्रोसेसर दिया गया था, लेकिन Nord N200 एक 5G फोन है और Snapdragon 480 5G चिपसेट के साथ आता है। इसमें 4GB RAM और 64GB का स्टोरेज दिया गया है, जिसे MicroSD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। इसमें पीछे की तरफ 13MP+2MP+2MP कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन 16MP कैमरे से लैस है। इसमें ऑडियो जैक, Bluetooth 5.1 और dual-band Wi-Fi जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा Nord N200 फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन Android 11 पर आधारित OxygenOS 11 पर चलता है।