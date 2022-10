OnePlus Nord N300 को कंपनी के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5,000mAh की है।

कंपनी ने OnePlus Nord N300 5G फोन को अमेरिका में लॉन्च किया है। इसकी कीमत $228 (लगभग 18,832 रुपये) तय की गई है। फोन की सेल 3 नवंबर से T-Mobile पर शुरू होगी।

