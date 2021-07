OnePlus के नए स्मार्टफोन्स में मिलेगा Oppo ColorOS? कंपनी ने किया साफ

OnePlus ने शुक्रवार को ओप्पो कंपनी के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक मंच पर OxygenOS और ColorOS के कोडबेस को इंटीग्रेट करने का ऐलान किया है। वनप्लस ने कहा कि काफी सोच-विचार और अध्यन करने के बाद हम ओप्पो के साथ दोनों कंपनियों के रिसोर्सेस का फायदा उठाने के लिए एक स्पेशल प्लान के साथ आए हैं। Also Read - Amazon Deal of the day: इन तीन लेटेस्ट गेमिंग 5G स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट

इस प्लान का मकसद सॉफ्टवेयर एक्पीरियंस को बेहतर करना और क्षमता में सुधार करना है। ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य के OnePlus फोन ओप्पो के कलरओएस पर चलेंगे? कंपनी स्पष्ट करती है कि उपयोगकर्ता इस बदलाव को नोटिस भी नहीं करेंगे “क्योंकि यह पर्दे के पीछे हो रहा होगा। Also Read - Oppo Reno6 Series की लॉन्च डेट आई सामने, 64MP कैमरे समेत इन दमदार फीचर्स के साथ होगी लॉन्च

क्या ओप्पो के साथ मिलेगा वनप्लस

वनप्लस ने फोरम में कहा, ‘अब हमारे पास डेवलपर्स की एक बड़ी टीम है और पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है,ज्यादा एडवांस R&D resources और डेवलेपमेंट का एक प्रोपर प्रोसेस है। ये सभी मिलकर OxygenOS एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। Also Read - Oppo ने बढ़ाई कई स्मार्टफोन की कीमत, देखिए पूरी प्राइस लिस्ट

कंपनी ने आगे कहा कि “ऑक्सीजनओएस हमेशा की तरह वैश्विक वनप्लस यूजर्स के लिए ओएस बना हुआ है, लेकिन अब इसे पहले से ज्यादा स्टेबल और मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह भविष्य में नए डिवाइस और उन मौजूदा डिवाइस पर लागू होगा जो अभी मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर आते हैं। यह एंड्रॉइड 12 के साथ एक ओटीए अपडेट के माध्यम से आएगा।

OnePlus 8, 8T, Nord, Nord CE को मिलेगा अपडेट

वनप्लस ने वनप्लस 8 सीरीज़, वनप्लस नॉर्ड और नॉर्ड सीई सहित कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन्स के लाइफसाइकिल को बेहतर बनाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर शेड्यूल को इंप्रुव करने की बात कही है।

कंपनी ने पुष्टि की कि वनप्लस 8 सीरीज़ और नए डिवाइस को 3 बड़े एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त होंगे। OnePlus Nord और नए Nord / Nord CE डिवाइस को 2 प्रमुख Android अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

वनप्लस ने यह भी खुलासा किया कि OnePlus 8 Series से पहले जारी किए गए फ्लैगशिप डिवाइस 2 प्रमुख एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट के पिछले शेड्यूल को फॉलो करेंगे।