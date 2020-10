Oppo A15 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, MediaTek Helio P35 SoC के साथ 10,990 रुपये में हुआ लॉन्च, जानें खूबियां

Oppo ने भारत में अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Oppo A15 को लॉन्च कर दिया है। ओप्पो का यह स्मार्टफोन 13MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। ओप्पो का यह स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा और 4,230mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है। यहां हम आपको इस स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Oppo Reno 4F स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Oppo A15 स्मार्टफोन को 3GB रैम + 32GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। ओप्पो का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन दो कलर – डायनेमिक ब्लैक और मिस्ट्री ब्लू ऑप्शन में 10,990 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Oppo ने फिलहाल इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल सेल डेट का ऐलान नहीं किया है।

Oppo A15 स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.52-इंच की डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले का रेज्यूलेशन HD+ है। इस फोन में ओप्पो ने सेल्फी कैमरा सेंसर के लिए वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी है। इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 89 प्रतिशत है। इस फोन की डिस्प्ले में ओप्पो ने "Eye Comfort" फिल्टर दिया है जो यूजर्स की आखों को फार्मफुल ब्लू लाइट से बचाता है।

The all new #OPPOA15 is ready to blow you away, with its sleek curved design, Triple camera and a 16.55cm Waterdrop Eye Protection Screen. All of this at just ₹10,990! Coming soon! https://t.co/hIIoYnmpNW pic.twitter.com/TDOlOprwtJ

— OPPO India (@oppomobileindia) October 15, 2020