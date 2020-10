Oppo A33 की भारत में पहली सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 4 कैमरा, 5000mAh बैटरी फोन Rs 1000 EMI में खरीदें

Oppo A33 (2020) आज यानी 29 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे भारत में पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन को Flipkart से खरीदा जा सकता है। Flipkart पर Big Diwal Sale आज से शुरू हो गई है, जो 4 नवंबर तक चलेगी। Oppo A33 (2020) स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित ColorOS 7.2 पर काम करता है। हम आपको यहां Oppo A33 (2020) के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - OPPO A15 बजट स्मार्टफोन अमेजन पर इन ऑफर्स के लिए सेल के लिए उपलब्ध

The Faster and Smoother #OPPOA33 brings a lot with it. Sporting a 90Hz Punch-hole Display, 18W Fast Charge, 5000mAh Battery and an AI Triple Camera it's surely going to dazzle you.

