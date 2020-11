लॉन्च से पहले OPPO A53 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स आए सामने

को चीन में 1 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है।लिस्टिंग से मिली जानकारी के मुताबिक, फोन को Dimenssity 720 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अब इस स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत भी सामने आई है। फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB + 64GB और + 128GB में लॉन्च किया जा सकता है। आइए, जानते हैं फोन के संभावित फीचर्स और कीमत के बारे में। Also Read - Micromax In 1b के बेस वेरिएंट में मिलेगा Android 10 (Go Edition), इस दिन है पहली सेल

चाईना टेलिकॉम की लिस्टिंग के मुताबिक, फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। साथ ही, फोन में 4,000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। लिस्टिंग में फोन को PECM20 मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। इसका लुक और डिजाइन OPPO A53 2020 की तरह ही हो सकता है। Also Read - Samsung Galaxy A32 5G का कवर केस रेंडर आया सामने, फोन में दिखेगा नया कैमरा डिजाइन

Oppo A53 5G: संभावित कीमत

इस स्मार्टफोन को चीन में 1 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में आएगा। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत CNY 1599 (लगभग 18,000 रुपये) और 6GB वेरिएंट की कीमत CNY 1799 (लगभग 20, रुपये) में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - भारत के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन Motorola Moto G की लॉन्च डेट आई सामने, Moto G9 Power भी जल्द होगा पेश

संभावित फीचर्स

Oppo A53 5G के संभावित फीचर्स की बात करें तो ये पर के साथ आ सकता है। फोन को सपोर्ट करेगा। फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। फोन के डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल दिया जा सकता है। फोन में लेफ्ट अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है जो कि पावर बटन के साथ इम्बेड होगा।

यह स्मार्टफोन SoC के साथ आएगा। यह स्मार्टफोन 5G नेटवर्क सपोर्ट और Type जैसे कनेक्टिविटी फीचर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। फोन को पावर देने के लिए 4,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप दिया जा सकता है। फोन में 16MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 2MP के दो अन्य कैमरे दिए जा सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 20MP का कैमरा दिया जा सकता है।