OPPO ला रहा है एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन, मिलेगा 48MP क्वाड कैमरा

OPPO एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। इस स्मार्टफोन को जापान में टीज किया गया है। OPPO A54 5G स्मार्टफोन को जापानी टेलीकॉम Au की ऑफिशियल (Official) वेबसाइट पर देखा गया है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर के साथ आएगा। जापानी टेलीकॉम वेबसाइट के मुताबिक, यह एक सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा।

जापानी टेलीकॉम पर लिस्ट हुए इस स्मार्टफोन का डिजाइन OPPO A93 5G से मिलता है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसे अगले कुछ महीने में सेल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। जापानी टेलीकॉम वेबसाइट पर इस सस्ते 5G फोन की कीमत के बारे में फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है।

OPPO A54 5G specifications

इस बजट 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन FHD+ है। OPPO A54 5G में Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर दिया गया है। फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में आता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाई जा सकती है।

OPPO के इस सस्ते 5G स्मार्टफोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का प्राइमरी सेंसर 48MP का है। इसके अलावा इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। जापानी टेलिकॉम कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, यह फोन जून में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस सीरीज के पिछले स्मार्टफोन Oppo A53 5G को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। यह फोन 6.5 इंच के पंच-होल डिजाइन वाले डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 4GB RAM + 128GB स्टोरेज को सपोर्ट करता है। फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसका प्राइमरी सेंसर 16MP का है और इसके साथ 2MP के दो कैमरे दिए गए हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा फिट किया गया है।