Oppo A54 जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी 5000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Oppo A54 के वेरिएंट को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इसे अमेरिकी सर्टिफिकेशन साइट Federal Communications Commissions ( ) और Bureau of Indian Standards (BIS) पर देखा गया है। FCC पर फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आए हैं। इस स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में भी लीक्स सामने आ चुकी हैं। भारतीय सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट होने का मतलब है कि यह फोन जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

MySmartPrice की रिपोर्ट की मानें तो FCC पर इसे मॉडल नंबर CPH2239 के नाम से लिस्ट किया गया है। इस मॉडल नंबर को पहले भी कई सर्टिफिकेशन साइट पर देखा जा चुका है। रिपोर्ट की मानें तो यह Oppo A54 4G है, जो 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। यह मिड बजट स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Oppo A54 4G में होंगे ये फीचर्स

इस स्मार्टफोन के अब तक सामने आए फीचर्स पर गौर करें तो यह 6.5 इंच के Full + डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। यह फोन 480 के साथ आएगा। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। इस फोन के 5G वेरिएंट में भी एक जैसे ही फीचर्स दिए जा सकते हैं। हालांकि, प्रोसेसर में बदलाव देखने को मिल सकता है।

Oppo ने पिछले दिनों A94 4G को UAE में लॉन्च किया है। और Oppo A54 को कंपनी जल्द ही अन्य बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। Oppo A94 में भी 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। यह फोन प्रोसेसर और डिस्प्ले पैनल के साथ आता है।