OPPO A57 4G आज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में कई दिनों से लीक रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी और 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेंगे। ओप्पो के इस स्मार्टफोन को पिछले महीने थाइलैंड में पेश किया गया था। भारत में यह फोन मॉडल नंबल CPH2387 के साथ आया है, इसे दो कलर ऑप्शन- Glowing Black और Glowing Green में खरीद सकते हैं।

– 6.56 इंच HD+ डिस्प्ले

– MediaTek Helio G35 SoC

– 13MP AI डुअल रियर कैमरा

– 5000mAh बैटरी

– 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग

OPPO A57 4G (2022) स्मार्टफोन 6.56 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रेजलूशन 1612 x 720 पिक्सल है। इस बजट स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। साथ ही, सिक्योरिटी के लिए इसमें AI फेस अनलॉक फीचर मिलेगा।

Enjoy fast charging, smoother multitasking & high-quality stereo sound with the new #OPPOA57, featuring powerful 33W SuperVOOC Charging, RAM Extension, premium Ultra-linear Stereo Speaker & sleek design with OPPO Glow. Available at just ₹13,999.

Buy now: https://t.co/AqIKHxyCcc pic.twitter.com/wWRcTVsT7n

— OPPO India (@OPPOIndia) June 20, 2022