Oppo A78 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का मिड-रेंज 5G डिवाइस है, जिसे 20 हजार से कम की रेंज में पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 90Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, 50MP का कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read - Oppo A78 5G हुआ लॉन्च, मिलेंगे 50MP डुअल कैमरा समेत तगड़े फीचर्स

कंपनी ने Oppo A78 5G स्मार्टफोन को सिंगल 8GB RAM +128GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया है। इस वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि फोन की सेल 18 जनवरी से शुरू होगी। फोन को दो कलर ऑप्शन Glowing Blue और Glowing Black में पेश किया गया है। Also Read - OPPO A78 5G इस दिन भारत में हो सकता है लॉन्च, 4GB वर्चुअल RAM के साथ मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Never run out of power! 🔋💪

With its 33W SUPERVOOC charging and powerful 5000mAh battery – the #OPPOA78 #5G keeps you safely in charge all day. Coming Soon. pic.twitter.com/XQgP8r3cI3

— OPPO India (@OPPOIndia) January 13, 2023