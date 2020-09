ओप्पो ने अपने नए स्मार्टफोन Oppo A93 की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। यह स्मार्टफोन 6 अक्टूबर को मलेशिया में लॉन्च होगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। ओप्पो ने इस स्मार्टफोन के विभिन्न रेंडर और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि Oppo A93 स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए ओप्पो एफ17 प्रो का रिब्रांडेड वर्जन होगा और फोन के रेंडर्स से ऐसा होता नजर आ रहा है। Oppo A93 स्मार्टफोन पिल शेप वाली नॉच के साथ आएगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और फोन में 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मिलेगा। Also Read - OPPO F17 Pro का 6GB रैम वेरिएंट प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध, मिल रहा है बंपर डिस्काउंट और कैशबैक

कंपनी ने इस स्मार्टफोन को ओप्पो मलेशिया ट्विटर हैंडल से टीज करना शुरू कर दिया है। ओप्पो ने अपने ट्विटर हैंडल से स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट 6 अक्टूबर कंफर्म कर दी है। कंपनी ने बताया है कि यह स्मार्टफोन मलेशिया के लोकल समयानुसार 3 बजे लॉन्च होगा।

कंपनी के टीजर ट्वीट के मुताबिक यह स्मार्टफोन 8GB + 128GB स्टोरेज विकल्प के साथ आएगा। फोन में अल्ट्रा स्लिम बॉडी मिलेगी, जिसकी मोटाई 7.48mm होगी। यह फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसके साथ में डुअल सेल्फी कैमरा भी मिलेंगे। यानी इस स्मार्टफोन में कुल 6 रियर कैमरे मिलेंगे। यदि यह स्मार्टफोन Oppo F17 Pro का रिबैच वर्जन हुआ तो इसमें वहीं सारे स्पेक्स देखने को मिलेंगे, जो इस स्मार्टफोन में मौजूद हैं।

Save the date!

The live stream of #OPPOA93 launch is happening on 6 October 2020, 3pm on our Facebook page!

And don’t forget to check out our Facebook page to know how you can stand a chance to win the OPPO A93.#AceYourStyle pic.twitter.com/XZqTIsdLq0

— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) September 29, 2020