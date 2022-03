Oppo A96 और Oppo A76 की भारत लॉन्च तारीख ऑनलाइन लीक हो गई है। टिप्सटर ने दोनों फोन की भारत लॉन्च तारीख के साथ-साथ कीमत को भी शेयर किया है। एक रिपोर्ट में फोन के एक्सल्यूसिव पोस्टर्स को भी शेयर किया गया है। इसमें फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिलती है। यह फोन इससे पहले चीन और मलेशिया में दस्तक दे चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो ए96 फोन में 6.59 इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलेगा। जबकि ए76 फोन 6.56 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। Also Read - OnePlus Nord 3 जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

टिप्सटर अभिषेक यादव ने ट्विटर के जरिए Oppo A96 और Oppo A76 भारत लॉन्च तारीख और कीमत को शेयर किया है। ट्वीट के अनुसार, दोनों फोन भारत में 12 मार्च यानी कल लॉन्च होंगे। लीक कीमत की मानें, तो ओप्पो ए76 स्मार्टफोन के 6GB RAM और 64GB स्टोरेज की कीमत लगभग 17,000 रुपये होगी। वहीं ओप्पो ए96 के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत 20,000 के आसपास होगी।

Exclusive :

According to my source Oppo A76 & A96 launching on March 12, 2022 in India.

1. Oppo A76 4G around ₹17,000

2. Oppo A96 4G around ₹20,000#Oppo #OppoA76 #OppoA96 pic.twitter.com/tRDq9crchS

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 10, 2022