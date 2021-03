Oppo F19 Pro Plus और Oppo F19 Pro की Launch Date कंफर्म, जानिए क्या होंगे फीचर

Oppo F19 Pro Plus और Oppo F19 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने इन डिवाइसेस की लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। दोनों स्मार्टफोन 8 मार्च को भारत में लॉन्च हो रहे हैं। स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन सामने आ गया है। ओप्पो F19 Pro Plus और Oppo F19 Pro दोनों फोन में Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो पंच होल डिजाइन के साथ आता है। इसके अतिरिक्त फोन्स में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। प्लस वेरिएंट में कंपनी 50W की चार्जिंग का सपोर्ट दे सकती है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में 30W की चार्जिंग मिलेगी। Also Read - OPPO F19 Pro+ 5G और OPPO F19 Pro जल्द होंगे लॉन्च, जानें इनकी खास बातें

ओप्पो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स ने इन डिवाइसेस की लॉन्चिंग की पुष्टि की है। 8 मार्च को साल 7 बजे ये दोनों हैंडसेट लॉन्च होंगे। अमेजन पर इन स्मार्टफोन की माइक्रो साइट भी जारी हो गई है। भारत में डिवाइसेस की लॉन्चिंग के अतिरिक्त टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने इनके स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर किए हैं।

Oppo F19 Pro specifications: क्या मिल सकता है

टिप्स्टर ने मुताबिक Oppo F19 Pro स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित ColorOS 11.1 पर काम करेगा। फोन में 6.43-inch का full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन octa-core MediaTek Helio P95 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। फोन में 8GB RAM और 128GB/256GB स्टोरेज का विकल्प मिलेगा।

ओप्पो इस फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दे सकती है, जिसका प्राइमरी लेंस 48MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP के दो सेंसर मिलेंगे। फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। डिवाइस में 4310mAh की बैटरी मिलेगी, जो 30W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। यह डिवाइस तीन कलर- ब्लैक, पर्पल और सिल्वर में लॉन्च होगा।

ओप्पो F19 Pro + के स्पेसिफिकेशन्स: क्या होगा खास

Oppo F19 Pro+ स्मार्टफोन में 6.43-inch का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन octa-core MediaTek Dimensity 800U SoC के साथ आएगा। स्मार्टफोन में 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में 50W की चार्जिंग दी जा सकती है। यह फोन ब्लैक और सिल्वर दो रंग में मिलेगा।