Oppo F21s Pro सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन Oppo F21s Pro 5G और Oppo F21s Pro को लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ओप्पो का यह दोनों स्मार्टफोन 6.4-inch AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके अलावा, फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए ओप्पो के फोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आते हैं। फोन की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। आइए जानते हैं कीमत और खूबियों के बारे में सबकुछ।

दाम की बात करें, तो Oppo F21s Pro 5G की कीमत 25,999 रुपये है, जिसमें फोन का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। कंपनी ने फोन को Starlight Black और Dawnlight Gold कलर ऑप्शन पेश किए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने Oppo F21s Pro फोन को भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है।

Also Read - Oppo Find X6 और Find X6 Pro स्मार्टफोन जल्द होंगे लॉन्च! कैमरा और प्रोसेसर डिटेल लीक

Find #BeautyInEverything around you with the Segment 1st Microlens Camera of the OPPO F21s Pro, flaunting the mesmerizing Orbit Light and shimmering OPPO Glow.

Starting at just ₹22,999. #OPPOF21sProSeries #BeautyInEverything

Pre-order now: https://t.co/IkzOuHeZU1 pic.twitter.com/NwO0Jm5lGo

— OPPO India (@OPPOIndia) September 15, 2022