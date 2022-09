Oppo F21s Pro सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। हाल ही में जानकारी ऑनलाइन सामने आई थी कि कंपनी Oppo F21s Pro सीरीज में कम से कम दो स्मार्टफोन पेश करेगी। इसमें ओप्पो अएफ21एस प्रो के साथ Oppo F21s फोन शामिल होगा। इसके अलावा, कहा तो यह भी जा रहा है कि कंपनी Oppo F21s Pro फोन को 5G और 4G वेरिएंट में पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन के प्रमुख फीचर्स की जानकारी टीज करनी शुरू कर दी है। Also Read - Oppo F21s Pro के साथ लॉन्च होगा Oppo F21s फोन! लाइव तस्वीर हुई लीक

Oppo India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Oppo F21s Pro सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की है। यह फोन भारत में 15 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। जी हां, इस दिन Vivo भी अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन Vivo V25 5G भी भारत में लॉन्च करने वाली है। Also Read - 6GB RAM और 5000mAh बैटरी वाले Oppo के बजट फोन पर मिल रहा बंपर Discount, Amazon Sale में आया Offer

Create new perspective and experience the extraordinary beauty in everyday objects around you with up to 30X magnification. Made possible with the powerful Segment 1st Microlens Camera on the OPPO F21s Pro. Launching on 15th September.#OPPOF21sProSeries #BeautyInEverything

