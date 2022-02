भारत में 2 नवंबर को लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर नजर आया ओप्पो F5 स्मार्टफोन

काफी समय से खबर आ रही है कि ओप्पो अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो F5 पर काम कर रहा है। जिसके बाद कंपनी ने ऑफिशियली इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में जानकारी दी थी। ओप्पो F5 स्मार्टफोन को भारत में 2 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, भारत में ओप्पो F5 के आधिकारिक लॉन्च से सिर्फ दो दिन पहले, फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर 2 नवंबर को स्मार्टफोन के लॉन्च को teased किया है। साथ ही यह इस बात के तरफ संकेत दे रहा है कि यह फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। टीजर के मुताबिक, ओप्पो F5 स्मार्टफोन को इस गुरुवार भारतीय समय के हिसाब से 12.00 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही आप ओप्पो F5 का लॉन्च इवेंट फ्लिपकार्ट के समर्पित पेज पर भी देख सकते हैं। Also Read - 5000mAh तक बैटरी और 8GB तक RAM वाले Oppo के स्मार्टफोन पर Discount, Amazon Sale में मिल रहे Offers

वहीं, पिछले हफ्ते Philippines में ओप्पो F5 को लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 15,990 PHP (लगभग 20,100 रुपए) है। ओप्पो F5 स्मार्टफोन मार्केट में पहले से मौजूद ओप्पो F3 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ओप्पो ने इस सीरीज में “4″ को स्कीप किया है। वहीं, कंपनी के दूसरे फोन्स की तरह ही ओप्पो F5 की खासियत इस फोन में दिया गया फ्रंट कैमरा है। ओप्पो F5 में फ्रंट पर 20-मेगापिक्सल का f/2.0 फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पेश किया जाएगा।

ओप्पो F5 स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें, तो इस फोन में होम बटन नहीं दिया गया है। साथ ही फोन के रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही ओप्पो F5 अपनी सीरीज में पहला स्मार्टफोन है, जो कि 18:9 अस्पेक्ट रेशियो डिसप्ले के साथ पेश किया जाएगा। इसे भी देखें: Meizu और MediaTek बेस्ट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर कर रहे काम

ओप्पो F5 की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

ओप्पो F5 में 6-इंच फुल एचडी+ (2160×1080 पिक्सल ) डिसप्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक MT6763T ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफिक्स के लिए ओप्पो F5 में Mali G71 GPU दिया गया है। Philippines में इस स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में पेश किया गया था। पहले वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है, जो कि गोल्ड, ब्लैक और रेड कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। इसे भी देखें: डुअल रियर कैमरा के साथ लॉन्च हुए असुस ZenFone 4 Pro, ZenFone 4, और ZenFone 4 Max

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 20-मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं, फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ रियर कैमरा दिया गया है। ओप्पो F5 एंड्राइड 7.1 नौगट के साथ ColorOS 3.2 पर आधारित है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,200एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन में कनेक्टिविटी ऑप्शन के लिए डुअल सिम सपोर्ट, 4G LTE, ब्लूटूथ 4.2 और वाई-फाई सपोर्ट दिया गया है। इसे भी देखें: शाओमी ने अपने फोन की शिपमेंट में बनाया फिर एक नया रिकॉर्ड

