Oppo ने पिछले साल अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N को ग्लोबल मार्केट में उतारा था। अब कंपनी इसके अपग्रेडेड मॉडल Oppo Find N2 को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस ही बीच अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थी, जिनसे डिवाइस की अहल जानकारी मिली थी। Also Read - Oppo Reno 8 Pro 5G House of the Dragon Limited Edition फ्लिपकार्ट पर हुआ लिस्ट, जल्द होगा भारत में लॉन्च

क्वालकॉम के पावरफुल प्रोसेसर से होगा लैस

Gizmochina की रिपोर्ट में बताया गया है कि टिप्सटर Digital Chat Station ने Oppo Find N2 स्मार्टफोन के फीचर्स रिवील किए हैं। टिप्सटर की मानें तो फोल्डेबल स्मार्टफोन clamshell डिस्प्ले के साथ मार्केट में आएगा। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 7.1 इंच की LTPO AMOLED स्क्रीन दी जा सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। Also Read - Oppo Find N के स्पेसिफिकेशन लीक, तगड़ी बैटरी और कैमरे से होगा लैस

मिल सकती है 4,520mAh की बैटरी

टिप्सटर के मुताबिक, Oppo अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन Find N2 में 4,520mAh की बैटरी दे सकता है। यह फोन Android 13 बेस्ड ColorOS 13 कलर आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर काम करेगा। इसका बैक-पैनल faux लेदर से बना हो सकता है। Also Read - OPPO A17K top 5 Alternatives: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 8GB तक RAM वाले ये फोन देंगे ओप्पो के नए बजट फोन को कड़ी टक्कर

अन्य स्पेसिफिकेशन्स

लीक्स के अनुसार, फाइंड एन2 स्मार्टफोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, जो पावर बटन में लगा होगा। कलर वेरिएंट की बात करें तो फोल्डेबल फोन को ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन कलर में उतारा जा सकता है।

कितनी हो सकती है Oppo Find N2 की कीमत

अब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Oppo Find N2 की कीमत 90,000 से 1,00,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है। इसे दिसंबर के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। फिलहाल, कंपनी की तरफ से अभी तक फाइंड एन2 की ऑफिशियल लॉन्चिंग को लेकर कोई सूचना नहीं मिली है।

हाल ही में लॉन्च हुआ यह स्मार्टफोन

Oppo ने हाल ही में Oppo A17k स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 10,499 रुपये तय की गई है। इसमें 6.56 इंच के IPS LCD HD+ डिस्प्ले के साथ MediaTek Helio G35 चिपसेट मिलती है। इस फोन में 3GB RAM और 64GB स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। इसे आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा डिटेल पर आएं तो स्मार्टफोन 8MP के रियर और 5MP के फ्रंट कैमरा से लैस है। इसके अलावा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 10W चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है।