चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप X3 सीरीज पर काम कर रही है। Oppo Find X3 सीरीज के डिवाइसेस पिछले कुछ दिनों में कई बार लीक हुए हैं, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कंपनी जल्द ही इस स्मार्टफोन की टाइमलाइन जारी कर सकती है। ओप्पो ने चीनी सोशल मीडिया Wiebo पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें ‘Impossible Surface, See you in March’ लिखा है। यानी कंपनी मार्च में एक इवेंट का आयोजन करेगी। Also Read - Amazon Great Republic Day Sale 2021: अमेजन पर आ रही नई सेल, TV-फ्रिज और स्मार्टफोन पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

हालांकि कंपनी ने लॉन्च इवेंट में बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी Oppo Find X3 स्मार्टफोन सीरीज को टीज कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीरीज पिछले साल मार्च में लॉन्च हुई थी। हाल में ही टिप्स्टर ने Find X3 Pro का रेंडर शोकेस किया था, जिसके मुताबिक स्मार्टफोन में कर्व्ड डिस्प्ले पैनल और क्वाड कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। Also Read - Oppo A93 5G के स्पेसिफिकेशन्स, तस्वीर और कीमत हुई लीक, जानिए कब होगा लॉन्च

Oppo Find X3 सीरीज में क्या होगा खास

रेंडर के मुताबिक यह स्मार्टफोन चार कलर- ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट कलर में लॉन्च हो सकता है। स्मार्टफोन में 6.7-inch का 1440p डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए इस स्मार्टफोन में पंच होल कटआउट दिया जाएगा। वहीं रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP के दो सेंसर, 13MP का टेलीफोटो लेंस और एक 3MP कै मैक्रो लेंस 25X सपोर्ट के साथ दिया जा सकता है। Also Read - LG Rollable Teased at CES 2021 : LG का रोल होने वाला स्मार्टफोन, खींचने पर बन जाता है टैबलेट

उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 ओएस पर आधारित के साथ आएगा। Oppo Find X3 Pro स्मार्टफोन में 4,500 mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो SuperVOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसमें 65W की वायर्ड चार्जिंग और 30W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। हालांकि इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।