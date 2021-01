Oppo Find X3 Lite जल्द हो सकता है लॉन्च, Reno 5 को होगा रीब्रांड वर्जन

Oppo ने पहले ही कंफर्म किया है कि उसका अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन 888 प्रोसेसर के साथ आएगा। कंपनी का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। OPPO के इस फ्लैगशिप सीरीज का सीधा मुकाबला और जैसे स्मार्टफोन से होगा। OPPO के इस प्रीमियम फ्लैगशिप के टोन्ड डाउन वेरिएंट Find X3 Lite को भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसे पिछले महीने चीन मेंं लॉन्च हुए OPPO Reno 5 के रीब्रांड मॉडल के तौर पर पेश किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp vs Signal vs Telegram: कौन है सबसे ज्यादा सुरक्षित?

Evleaks की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में लॉन्च हुए Reno 5 को ग्लोबली Find X3 Lite के नाम से पेश किया जा सकता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स की कीमतें एक जैसी हो सकती है। साथ ही, इसके फीचर्स भी एक जैसे दिए जा सकते हैं। टिप्स्टर ने कहा कि इसके बैक में OPPO का ट्रेडिशनल लोगो दिया जाएगा।

OPPO Find X3 Lite फीचर्स

चीन में पिछले महीने लॉन्च हुए Reno 5 Series की बात करें तो Reno की कीमत CNY 2,699 (लगभग 30,400 रुपये) है। यह स्मार्टफोन 6.5 इंच के फुल + डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसका डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें मिड रेंज के Qualcomm Snapdrgon 765 5G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह फोन दो स्टोरोज वेरिएंट + 128GB और + 256GB में आता है। यह पर आधारित पर रन करता है।

फोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। फोन का प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 4,300mAh बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कंपनी इस महीने 18 जनवरी को OPPO Reno 5 Pro को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसे 35,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है।