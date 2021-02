Oppo Find X3 Series की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेगा iPhone 12 जैसा कैमरा डिजाइन

OPPO Find X3 सीरीज को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Find X3, Find X3 Neo और Find X3 Lite पेश किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन को चीन में 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और इसको 31 मार्च से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फोन की सेल 14 अप्रैल से शुरू होगी। Also Read - Top 5 Upcoming Gaming Smartphones: खेलना हो Free Fire या Call of Duty, इन स्मार्टफोन में नहीं होगी कोई दिक्कत

टिप्सटर Jon Prosser ने इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट का खुलासा किया है। साथ ही, फोन के कलर ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी है। OPPO Find X3 Pro को चार कलर ऑप्शन- Black, Blue, Orange, और White में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - OPPO Reno5 F की लॉन्च डेट से उठा पर्दा, मिलेंगे 5 कैमरे और 30W फास्ट चार्जिंग

OPPO Find X3 Series की कीमत भी सामने आई है। Find X3 Pro 5G की कीमत EUR 1,000-1,200 (लगभग 89,000 रुपये से 1,07,00 रुपये) के बीच हो सकती है। यह मॉडल 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। इस सीरीज के Find X3 Neo की कीमत EUR 700-800 (लगभग 62,000 रुपये से 71,000 रुपये) के बीच हो सकती है। यह दो कलर ऑप्शन- सिल्वर और ब्लैक में आ सकता है। Also Read - OPPO Find X3 सीरीज में आ सकते हैं 4 धांसू फोन, जानिए कब होंगे लॉन्च

So the OPPO Find X3 series is finally coming up 😍#OPPO #OPPOFindX3 #OPPOFindX3Pro #OPPOFindX3Lite #OPPOFindX3Neo pic.twitter.com/QjkYS80Yzg

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 27, 2021