Oppo K10 5G की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म कर दी गई है। आज शुक्रवार को कंपनी ने फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। बता दें, भारत से पहले यह स्मार्टफोन चीन में अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया था। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाला वेरिएंट चीनी वेरिएंट से बिल्कुल अलग होगा, जिसकी जानकारी Flipkart पर टीज तस्वीरों से मिली है। भारत में ओप्पो के10 फोन डुअल रियर कैमरा के साथ दस्तक देगा, जबकि चीन में यह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आया था। Also Read - Realme ने 108MP कैमरे वाला पहला फोन किया बंद! वेबसाइट से हुआ गायब

Oppo India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Oppo K10 5G की भारत लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 8 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले Flipkart पर ओप्पो के10 5जी फोन को समर्पित एक अलग माइक्रोसाइट लाइव की गई है, जिससे साफ होता है कि यह खरीद के लिए इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। Also Read - Oppo Reno 8 भारत में 8GB RAM के साथ हो सकता है लॉन्च, कॉन्फिग्रेशन और कलर ऑप्शन लीक

Faster, sleeker, stronger!

The #OPPOK105G is filled to the brim with everything you need and more.

Launching on 8th June, 12PM.#LiveWithoutLimits #Stylish5GPerformer

Know more: https://t.co/UEVFLOIg7G pic.twitter.com/Z9lFARMdIS

— OPPO India (@OPPOIndia) June 3, 2022