TENAA पर डुअल रियर कैमरा के साथ नजर आए Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोन

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo अपने नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि कंपनी दो नए स्मार्टफोन Oppo R11s और Oppo R11s Plus पर काम कर रही है। हाल ही में इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में कई खबरें सामने आईं थीं, जिसके बाद एक बार फिर से इन स्मार्टफोन के बारे में जानकारी सामने आई है। Oppo R11s और Oppo R11s Plus स्मार्टफोन को इस बार सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है।

माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन यह बेहद ही पतले बेजल वाले डिसप्ले के साथ पेश किए जा सकते हैं। साथ ही Oppo R11s और Oppo R11s Plus को चीन की सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं।

TENAA पर हुए लिस्टिंग के अनुसार, Oppo R11s और Oppo R11s Plus में क्रमश: 6-इंच और 6.43-इंच का डिसप्ले दिया जा सकता है। वहीं, इन दोनों स्मार्टफोन में AMOLED पैनल के साथ 1080x 2160 पिक्लस रेजोल्यूशन और 18:9 अस्पेक्ट रेशियो वाला डिसप्ले दिया जा सकता है।

Oppo R11s और Oppo R11s Plus को ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है। Oppo R11s में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी जा सकती है। वहीं, Oppo R11s Plus में 6जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी जा सकती है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

Oppo की आधिकारिक साइट के मुताबिक, फोटोग्राफी के लिए इन स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल और 20-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया जा सकता है। जबकि बेंचमार्क के मुताबिक, इसमें 20-मेगापिक्सल + 20-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 20-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

Oppo R11s में पावर बैकअप के लिए 3,120एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। जबकि, Oppo R11s Plus में 3,880एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। Oppo R11s का वजन 153 ग्राम हो सकता है। वहीं, Oppo R11s Plus का वजन 182 ग्राम हो सकता है।